Continuano le dirette YouTube del Gruppo Astrofili Faenza: il 14 gennaio si parla di Venere

Continuano le dirette YouTube mensili organizzate dal Gruppo Astrofili Faenza. Ospite di questa serata Fabiola Fassi, aspirante studentessa di astronomia presso la Open University in Regno Unito, che parlerà di Venere. A seguire Fabio Fabbri mostrerà con Stellarium il cielo del mese e i principali fenomeni astronomici.

La diretta inizierà giovedì 14 gennaio alle 21, e potrà essere seguita pubblicamente su YouTube all’indirizzo

https://youtu.be/NoG6iQaP5U0. Si potranno fare commenti e domande in diretta grazie alla chat del video, e si potrà rivedere anche in seguito, sempre allo stesso indirizzo. A metà settembre 2020, un gruppo di astronomi ha annunciato al mondo di aver fatto una scoperta sensazionale che avrebbe contribuito ad appagare la curiosità umana quando si parla di possibile vita nello spazio: la scoperta della fosfina su di un pianeta a noi molto noto. Stiamo parlando infatti di Venere, anche chiamato ‘il gemello della Terra’. Ma andiamo con ordine: crediamo di conoscerlo ma sappiamo veramente ‘chi è’ il pianeta Venere?

In questa live gli Astrofili di Faenza propongono un viaggio digitale per scoprire insieme le diverse sfaccettature di Venere, le sue caratteristiche, le scoperte più e meno recenti che lo riguardano ma anche le ragioni per le quali questo pianeta ed il suo studio sono interessanti per il genere umano. Attraverso vari punti che spaziano da Venere nella mitologia e nell’antichità alle diverse missioni effettuate dall’uomo riguardo questo pianeta, proveranno a spiegare e raccontare l’affascinante storia di un corpo celeste che da sempre affascina il mondo dell’astronomia e della scienza.

