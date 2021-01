Le saline di Cervia nella web serie “Legami e Contrasti” progetto di promozione del territorio

Il progetto LEGAMI & CONTRASTI è una webserie, con la regia di Simone Pelatti, che nasce all’interno del contenitore #MyRavenna del Servizio Turismo del Comune di Ravenna per la promozione del territorio, con la collaborazione dei comuni di Cervia e Comacchio. Rivolta ad un pubblico giovane (18-35 anni), la serie prevede otto episodi di circa sette minuti con due protagonisti, che raccontano Ravenna e dintorni attraverso le loro foto.

La storia si apre con Jack, fotografo d’avventura, costretto a lavorare insieme alla figlia Tess, con la quale ha una pesante rottura alle spalle. I due sono chiamati a fare un servizio sulla città di Ravenna e dintorni, da Cervia a Comacchio, a postare foto sui social e cercare consenso e voti del pubblico. Contrasti generazionali e personali li accompagnano per tutte le puntate alla scoperta degli angoli più insoliti e suggestivi: da quelli più pop come un sottopassaggio pieno di graffiti, la zona Darsena di Ravenna a quelli più ricchi di tradizione e natura come le saline di Cervia, il Mausoleo di Galla Placidia o l’area di Classe. Il loro percorso lavorativo e affettivo è in continua evoluzione durante i vari episodi i cui titoli richiamano la fotografia. Un’avventura fotografica che porta i due protagonisti a sviluppare nuovi legami tra di loro, il territorio che visitano e le persone che incontrano sul loro cammino.

Il pubblico della serie può partecipare attivamente inviando foto dei luoghi protagonisti negli episodi, taggandole con l’hashtag “#MyRavennaPhoto. Alcuneimmagini saranno scelte e mostrate/linkate alla fine di ogni episodio. Un modo di scoprire il territorio con lo sguardo della macchina fotografica.

Le puntate della webserie vengono pubblicate il venerdì. Trailer e prima puntata della serie sono visibili su https://youtube.com/playlist?list=PLJmCYXY8Y6GZBc_kgrtGLGVyhLSZnB4FV