L’istituto alberghiero di Riolo Terme presenta il nuovo sito dedicato all’orientamento e alle visite guidate

Nell’ambito di una aumentata necessità inerente la comunicazione con le famiglie e il territorio, e per dare maggiore visibilità ai progetti di Orientamento in entrata, l’Alberghiero “Artusi” di Riolo Terme ha scelto di affidare l’aspetto della comunicazione ad un nuovo gruppo di lavoro, costituito da figure che si occupino nello specifico dei rapporti con la stampa, della comunicazione via social e del web.

Il progetto ha portato sin da subito alla realizzazione di un nuovo sito web, all’interno del quale è stata ricavata una sezione dedicata interamente all’ Orientamento: https://www.alberghiero-riolo.it/index.php/l-istituto/orientamento/1474-.Da questa sezione si ha accesso alle pagine social quali Facebook, Istagram e Youtube. All’interno del sito è possibile trovare foto e video riguardanti le attività dell’istituto ma soprattutto è possibile trovare le video-interviste agli ex studenti; queste risultano di particolare interesse, in quanto riportano testimonianza diretta dei successi professionali di quanti hanno frequentato negli anni scorsi l’istituto alberghiero di Riolo Terme.

Se la pagina orientamento risulta molto visitata, non meno cliccato risulta il nuovo video di presentazione della scuola, realizzato dal regista Domenico Ciolfi, noto per il film “il caso Pantani”; a riprova del fatto che l’IPSSAR Artusi di Riolo, pur in un periodo così difficile, continua ad acquistare notorietà.

Inoltre gli Open Day dell’Alberghiero raddoppiano, anzi: si fanno in quattro. La scuola ha infatti deciso di potenziare le occasioni d’incontro con le famiglie incrementando le date degli appuntamenti online e organizzando incontri dedicati in presenza. Mentre si sono già svolti gli open day di novembre e dicembre 2020, sarà ancora possibile nel mese di gennaio effettuare visite private, mediante collegamento meet o in presenza, effettuando una semplice prenotazione telefonica al numero 0546-71113.