Prime dosi di vaccino per i farmacisti di Ravenna Farmacie: “Necessità per il bene individuale e collettivo”

Oggi, giovedì 14 gennaio, i farmacisti di Ravenna Farmacie hanno ricevuto le prime dosi di vaccino anti Covid: un punto di partenza significativo, vista l’importanza della vaccinazione per la salute dei farmacisti e per gli utenti delle farmacie del territorio.

“Va sottolineata l’efficienza dell’Ausl Romagna – sottolinea la direttrice di Ravenna Farmacie, Barbara Pesci – che ha attivato in tempi rapidi questo progetto: che riguarderà tutti i farmacisti del territorio romagnolo, e speriamo possa essere presto esteso anche alle altre persone che lavorano in farmacia”.

“Mi fa molto piacere avere avuto la possibilità di fare il vaccino – sottolinea la dottoressa Giorgia Borghi, direttrice della Farmacia Comunale 1 di via Berlinguer –. Credo che ci venga data in tempi assolutamente rapidi un’opportunità decisamente significativa nella lotta alla diffusione del virus: mi auguro non solo che anche tutti i miei colleghi possano vaccinarsi a breve, ma che questa possibilità sia data a tutti i cittadini nel minor tempo possibile, e che tutti capiscano la necessità di vaccinarsi per il bene individuale e collettivo”.

Nella foto,