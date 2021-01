Al Pallavicini 22 Art Gallery la personale di Lorenzo Marabini. Apertura sabato 16 gennaio

Dal 16 gennaio al 7 febbraio 2021, lo spazio espositivo Pallavicini 22 Art Gallery di Ravenna ospita la mostra personale di Lorenzo Marabini “TUTTUNO. Distinguere per unire.” a cura di Annalisa Cattani, con il Patrocinio del Comune di Ravenna Assessorato alla Cultura/Viva Dante.

“Questo percorso di Lorenzo Marabini diventa un rituale di un semionauta alla ricerca di un perimetro di senso tra mondi e modi. Si tratta di un tentativo di aggiustamento, una sorta di ricerca platonica della metà mancante che richiama un amorevole Simposio che si perde e ritrova nella diversità. La tensione è fisica e metafisica al contempo […]. – spiega la curatrice Cattani – Ogni lavoro contiene condensazioni e spostamenti, che, come ci ricorda Freud nel “Motto di Spirito”, ci connettono direttamente con la parte più profonda e pura di noi, il nostro es, tradito e addomesticato quotidianamente in una uniformante e ordinata corsa verso un doveroso nulla, servito fino allo sfinimento”.

L’artista

Lorenzo Marabini, laureato con lode in Filosofia Estetica all’Università di Bologna (con una tesi su Platone e le avanguardie artistiche del ‘900), è nato a Cervia e vive e lavora tra Imola e Milano come artista, regista e consulente (aziendale/territoriale) in marketing e comunicazione.

Espone in mostre e manifestazioni pubbliche e private a Ravenna, Milano, Parigi, Venezia, Rovigo, Forlì, Imola, Faenza, tra le quali: Frames e Astrazioni Ninapì nesting art gallery Ravenna; CFatal Hubert Karalì Galerie Parigi; Piatto d’Artista HOMI fiera degli stili di vita Fiera Milano, con AMA Arte da Mangiare Arte/Società Umanitaria Milano; Animalia Palazzo Stelline Milano con Presso Kook Sharing (impresa “pioneristica” per ilSole24Ore); Ritratti MalagAtelier Milano; Rivers of Air – Art Industry Recycling Pescheria Nuova Rovigo (catalogo a cura di Tobia Donà e Beatrice Buscaroli); sHotlines Accademia Italiana Tiro di precisione Varide Cicognani Forlì.

E’ stato tra i finalisti del Premio Marina Ravenna, presieduto da Claudio Spadoni. Nel 2019 è selezionato per il progetto triennale Popack Milano, dedicato all’incontro produttivo tra artisti e brand d’avanguardia. Ha partecipato a contest di videoarte come Netmage (con Enrico Ghezzi, Angelo Badalamenti, Lorenzo Miglioli e Emiliano Montanari) e Bizzarro Film Festival, Bologna (con Tying Tiffany e Emiliano Montanari). Per la tv (RAI5) ha curato la regia dello spettacolo Ez iz Amerike di Moni Ovadia e (MTV) Slow Motion – Tying Tiffany.

www.lorenzomarabini.it

“Stando alle disposizioni e alle comunicazioni attuali, Pallavicini22 Art Gallery può proseguire con il proprio programma di aperture e mostre” spiegano dallo spazio espositivo, dove l’accesso sarà possibile sono a 8 persone contemporaneamente.

“TUTTUNO. Distinguere per unire.”

Apertura

Sabato 16 Gennaio 2021 dalle ore 18:00

In mostra

Da sabato 16 gennaio a domenica 7 febbraio 2021

Venerdì, sabato e domenica 16:00 – 18:00

Da lunedì a giovedì su appuntamento (pallavicini22.ravenna@gmail.com)

Spazio espositivo Pallavicini 22 Art Gallery

Viale Giorgio Pallavicini, 22, Ravenna