Il Procuratore Capo Mancini lascia la Procura di Ravenna. Il saluto dell’Ordine degli Avvocati

Il dott. Alessandro Mancini, magistrato di grande competenza professionale, unita a non comuni doti organizzative e gestionali, lascia la Procura della Repubblica di Ravenna dopo sette anni di gestione ampiamente positiva ed efficace per l’Ufficio Giudiziario e per l’amministrazione della giustizia nel nostro Circondario.

In tutti questi anni il confronto e la collaborazione con l’Avvocatura è stato tanto costante quanto proficuo.

Nella mattinata odierna il Presidente dell’Ordine Avv. Sergio Gonelli, a nome dell’Avvocatura Ravennate, ha formulato al Dott. Mancini i migliori auguri di buon lavoro nel nuovo incarico di Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di L’Aquila.

Il Consiglio Ordine Avvocati di Ravenna