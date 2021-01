L’assessore di Cervia Brunelli partecipa all’incontro on line “Italia, ripensaci” sul disarmo nucleare

A pochi giorni dall’entrata in vigore del Trattato di proibizione delle armi nucleari TPNW la mobilitazione “Italia, ripensaci” promossa da Rete Italiana Pace e Disarmo e Senzatomica organizza un incontro online per delineare i percorsi della propria azione nel 2021.

“A partire dal lavoro con gli Enti Locali di tutta Italia (che sostengono numerosi le strade per il disarmo nucleare) per arrivare al confronto con la politica e i rappresentanti Parlamentari con cui vogliamo sollecitare un dibattito che porti all’adesione al TPNW da parte del nostro Paese” spiegano gli organizzatori.

Un appuntamento di riflessione ed approfondimento che Rete Italiana Pace e Disarmo e Senzatomica organizzano in collaborazione con la International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) e con il sostegno del Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani.

PROGRAMMA

ore 17.30 – Il disarmo nucleare a partire dal lavoro degli Enti Locali

partecipano:

Michela Brunelli – Assessore, Comune di Cervia

Francesca Benciolini – Assessore, Comune di Padova

Pietro Pertici – Tavola della Pace e della Cooperazione di Pontedera

Vania Trolese – Assessore, Comune di Camponogara e Tavola intercomunale del Miranese e della Riviera

Davide Agresti – Assessore, Comune di Faenza

Roberto Cammarata – Presidente del Consiglio Comunale, Comune di Brescia

coordina:

Lisa Clark – Mayors for Peace e Beati i Costruttori di Pace

Intervento di Daniel Högsta – Coordinatore del network internazionale della Campagna ICAN Premio Nobel per la Pace 2017

In dialogo con Sole Becagli, Coordinatrice della Campagna Senzatomica

ore 18.15 – Quali possibilità di azione nei Parlamenti a sostegno del Trattato TPNW?

partecipano:

on. Laura Boldrini – Commissione Esteri Camera dei Deputati

on. Brando Benifei – Membro del Parlamento Europeo

coordina:

Francesco Vignarca – Coordinatore Campagne della Rete Italiana Pace e Disarmo