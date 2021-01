Ripartono le iscrizioni per i corsi della Scuola arti e mestieri di Cotignola

Dopo la pausa delle festività, sono pronti a ripartire i laboratori pomeridiani alla Scuola arti e mestieri di Cotignola, in via Cairoli, 6. In calendario corsi e laboratori per bambini e ragazzi di tutte le età, organizzati in collaborazione con l’associazione Selvatica. Per bambini dai 5 agli 11 anni i corsi si terranno il lunedì dalle 14 alle 16 e dalle 16.30 alle 18.30 con Pamela Casadio e il venerdì dalle 14 alle 16 con Alice Iaquinta.

Il giovedì dalle 15.30 alle 17.30 continuerà invece il corso per i ragazzi delle scuole medie e superiori condotto da Massimiliano Fabbri e dedicato principalmente a fumetto, pittura e disegno. A Barbiano, alla Casa arti e mestieri in piazza Alberico, il giovedì dalle 14 alle 15.15 e dalle 15.45 alle 17 ci sarà con Alice Iaquinta il corso rivolto al tempo integrato della scuola primaria, ma aperto anche a frequentanti esterni.

Inoltre, tutti i martedì dalle 16.45 alle 17.45 laboratori per bambini dai 3 ai 5 anni e tutti i sabati per bambini dai 5 anni in su (dalle 10 alle 11 alla Scuola Aem di Cotignola e dalle 16 alle 17 a Barbiano). La retta mensile, comprensiva dei materiali utilizzati nei laboratori, è di 15 euro (13 a partire dal secondo figlio iscritto). I laboratori del martedì e del sabato sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti (massimo 10 bambini a Cotignola e 6 a Barbiano).

Per iscrizioni e informazioni chiamare la Scuola arti e mestieri allo 0545 908812, oppure scrivere a postaselvatica@gmail.com.