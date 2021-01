Ravenna protagonista a “Paese che vai” in onda domani su Rai1

La trasmissione televisiva “Paese che vai”, in onda domani, domenica 17 gennaio, alle 9,40 su RaiUno, sarà dedicata a Dante Alighieri per i 700 anni dalla sua morte. Il conduttore Livio Leonardi condurrà il pubblico “sulle tracce di Dante” nelle città che lo hanno accolto e quindi anche Ravenna. Inizierà la puntata da Verona dove Dante trascorse parte del suo esilio ospite della signoria scaligera e il particolar modo di Cangrande della Scala.

Poi si sposterà a San Giminiano, quindi in Lunigiana dove Dante esule, sostenuto dai Malaspina, riprenderà la scrittura della sua Commedia; a Gradara, nel cui castello si svolse la storia di Paolo e Francesca, immortalati da Dante nel V canto dell’Inferno. Il racconto si concluderà a Ravenna, la città che accolse l’artista negli ultimi anni della sua vita e che oggi ospita le sue spoglie immortali. La trasmissione “Paesi che vai” gode del Patrocinio del Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo.