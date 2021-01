Perché hanno voluto complicare la riscossione della TARI?

Una misura di civiltà in uno stato moderno è un sistema tributario user friendly. Un caso eclatante sta diventando la riscossione della TARI, tariffa o tassa sulla produzione dei rifiuti domestici, a carico dei proprietari di case, uffici, laboratori, ecc. Il percettore è il comune di competenza e fino ad ottobre 2017 l’importo poteva essere pagato, anche nelle usuali tre rate annuali, con domiciliazione bancaria. Poi è scoppiato l’inferno: qualche burocrate dal cervello bacato ha deciso che i cittadini devono pagare perdendo tempo in banca o in posta e devono segnarsi in agenda tre impegni l’anno per ogni immobile posseduto. Non solo, è cominciata la cacofonia degli Enti Pubblici: ogni comune fissa aliquote e date di scadenza come gli pare, o peggio si affida per la riscossione a un gabelliere come Hera che non ha il minimo rispetto per il contribuente.

Andiamo ai dettagli. Ravenna, Faenza e Cervia hanno delegato Hera che ha spedito a dicembre ai cittadini i modelli per pagare unicamente attraverso la piattaforma pubblica pagoPa, reperto del fallimento della cosiddetta Agenda Digitale, mal funzionante e con commissioni sanguinose. La Bassa Romagna, prudentemente, ha deciso di non avvalersi di Hera e ha inviato direttamente agli interessati i modelli F24 compilati: non si risparmia tempo, ma almeno non ci sono commissioni. Hera però non aveva fatto i conti con l’Antitrust che, in un atto di fine ottobre, ha messo nero su bianco che pagoPa non può essere un mezzo di pagamento esclusivo e che deve essere garantita la possibilità di pagare con il modello F24. L’ho segnalato ad Hera, che ha risposto così alle mie rimostranze: “può scaricare il modello F24 e compilarselo”. Io l’ho fatto, ma faccio presente che un utente anziano deve conoscere, fra le altre cose, l’identificativo operazione (18 cifre), il codice del tributo (4 cifre) e anche il codice catastale del comune che Hera non ti dà. Se poi l’anziano si sbaglia sono cavoli suoi.

A Lugo invece, con maggiore civiltà, dopo che ho fatto rispettosamente presente che nel decreto Rilancio di maggio 2020 è previsto (art.118 ter) che i cittadini che attivano la domiciliazione possano essere addirittura premiati con uno sconto del 20%, hanno risposto che stanno lavorando perché il cosiddetto SSD torni disponibile. Infine ricordo che nei tredici comuni del comprensorio forlivese, capoluogo compreso, il mandato Sepa Core Direct Debit è attivabile scaricando il modello e consegnandolo alla banca. Forse anche perché Hera non opera in quel territorio. La domiciliazione è, come direbbe chi parla bene, un affare win win: vince il cittadino che non è più costretto a munirsi di sbrigafaccende, e vince il comune che mette al sicuro l’incasso. Mi chiedo se in qualche amministrazione pubblica non ci sia la prova di quanto asseriva Carlo Maria Cipolla: lo stupido è chi fa il danno di altre persone senza realizzare vantaggio per sé, addirittura subendo uno svantaggio.

Ezio Fedele Brini – Ravenna