Russi. Asilo Nido, genitore positivo al Covid: sezione interessata non frequenta dal 18 gennaio

Il Sindaco di Russi, Valentina Palli, riporta di un caso di positività al Covid-19 da parte di un genitore di un bambino dell’Asilo Nido. Valentina dichiara che “Per questo motivo, finché la situazione non sarà chiarita e in via maggiormente cautelativa, ho disposto per lunedì 18 gennaio 2021 che la sezione interessata non frequenti il Nido. I genitori sono stati prontamente avvisati e sarà nostra premura tenerli aggiornati rispetto alla situazione”.

Il sindaco Palli informa inoltre che, dopo giornate molto dure che hanno seguito la positività di un ospite e 3 operatori, gli accertamenti eseguiti sulla CRA Maccabelli hanno reso un quadro della struttura integralmente pulita (quindi libera da virus) e tutti gli ospiti sono stati sottoposti alla prima dose di vaccino.