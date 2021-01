Cervia, nuovo scuolabus ecologico per il trasporto dei bambini Montaletto-Tagliata

L’amministrazione comunale di Cervia si è dotata di un nuovo scuolabus a metano, che ha sostituito il vecchio alimentato a gasolio. Come il precedente, il nuovo scuolabus viene impiegato giornalmente per la tratta Montaletto – Scuola dell’infanzia Casa dei bimbi 2 di Tagliata.

Il mezzo è al servizio dell’unico quartiere cervese che non dispone di una propria scuola dell’infanzia. L’investimento ammonta ad € 80.000,00 ed il mezzo è alimentato a metano in aderenza alla vocazione green del Comune di Cervia, che da sempre presta estrema attenzione all’ambiente, fregiandosi delle certificazioni EMAS e Bandiera blu.

Il nuovo scuolabus è inoltre dotato di tutti gli ultimi dispositivi di sicurezza: ABS9, 1SR9, EBD, ESP9, HILL HOLDER, porta d’ingresso rototraslante con sensore antischiacciamento e per un maggior confort, impianto di riscaldamento supplementare per la zona passeggeri. Essendo la capienza di 30 posti nettamente superiore al fabbisogno, è possibile garantire un adeguato distanziamento per poter viaggiare in sicurezza anche in periodo di covid. Il mezzo è omologato per i minori della scuola di infanzia, primaria e secondaria di primo grado e consentirà, appena sarà possibile, di svolgere servizio di escursionismo scolastico per le scuole del territorio.

“Abbiamo ritenuto di investire nell’acquisto di un nuovo scuolabus, migliorando il servizio di trasporto scolastico. I nostri bambini e ragazzi viaggeranno così con la garanzia di maggiore sicurezza e confort. Il mezzo inoltre è a metano e rispetta la vocazione ecologica del nostro comune” dichiara l’assessore Cesare Zavatta.