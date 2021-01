P.R.C. Ravenna indignato per la condanna nei confronti di chi ha modificato le immagini dei simboli fascisti

Il P.R.C. della federazione di Ravenna ha espresso con un breve comunicato stampa la propria posizione in merito alla sentenza di condanna nei confronti di coloro che hanno modificato le immagini dei simboli fascisti apparsi sui muri di Ravenna.

“Noi non possiamo concordare con questa sentenza e ne siamo profondamente indignati” dichiarano dalCoordinamento provinciale del P.R.C. Di Ravenna -. Non possiamo pensare, da come si evince nel verbale, che, in questa città, medaglia d’oro alla resistenza, venga messo sullo stesso piano chi copre le immagini nazi-fasciste e chi invece le scrive”.

“La nostra Costituzione antifascista chiede che prima di tutto venga perseguito chi propaganda il nazismo e il fascismo simboli compresi, perciò, il Partito della Rifondazione Comunista federazione di Ravenna manifesta senza se e senza ma la propria solidarietà a tutti coloro che sono stati colpiti da questa ignobile sentenza” concludono.