SuperEnalotto, centrato a Cervia un “5” da oltre 25mila euro

Nel concorso di sabato 16 gennaio è stato realizzato un “5” da 25.398,56 euro. La schedina fortunata, riporta agipronews, è stata convalidata a Cervia, in provincia di Ravenna, presso la tabaccheria n.9 di Castellani Andrea di piazza Tre Martiri 30/A. Il Jackpot non si ferma e, raggiunti i 93,7 milioni di euro, sarà messo in palio domani. L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Emilia Romagna l’ultimo Jackpot centrato risale a settembre 2019, con i 66,3 milioni finiti a Montechiarugolo, in provincia di Parma.