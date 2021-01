Bagnacavallo, vaccinati operatori e ospiti della casa protetta Bedeschi. Il Sindaco: “Una bellissima notizia”

Come scrive il Sindaco di Bagnacavallo Eleonora Proni sulla sua pagina Facebook, “Il personale sanitario, gli operatori e gli ospiti della casa protetta F.lli Bedeschi di Bagnacavallo sono stati vaccinati. È una bellissima notizia in un anno che ha visto l’Asp dei Comuni della Bassa Romagna impegnata senza sosta a garantire la sicurezza e il benessere dei lavoratori e degli ospiti della nostra casa protetta”.

Il Sindaco desidera “ringraziare l’Amministratore unico Pierluigi Ravagli, la direttrice Monica Tagliavini, la coordinatrice della struttura Antonella Gavelli e il responsabile delle attività infermieristiche Sergio Amadori: in questi lunghi mesi il confronto e la collaborazione sono stati quotidiani”.

Un ringraziamento “di cuore” da parte della Proni va poi “a tutti i lavoratori della nostra struttura: infermieri, operatori, personale delle pulizie, cuochi. Hanno dato prova di grande professionalità e, soprattutto, dell’amore e dell’attenzione con cui svolgono il loro lavoro”.

Infine il Sindaco desidera “esprimere la mia vicinanza agli anziani ospiti e alle loro famiglie: è stato un anno complicato per tutti, ma ancora di più per chi non è potuto stare vicino come avrebbe voluto ai propri cari. Grazie alla campagna vaccinale ci auguriamo che questa lontananza possa presto essere colmata”.