Faenza, resta alto il livello di PM10: confermate misure emergenziali fino al 22 gennaio

Il bollettino Liberiamolaria del 20 gennaio 2021 ha confermato il superamento delle 2 giornate per il PM10 nel territorio faentino, già presente nei giorni scorsi. Pertanto il Comune di Faenza informa che, da mercoledì 20 a venerdì 22 gennaio 2021 incluso, restano in essere le misure emergenziali previste nell’Ordinanza n. 1/2021. Il PAIR prevede misure emergenziali da attuare a seguito delle verifiche effettuate da ARPAE. Nel caso in cui il bollettino emesso da Arpae dovesse rilevare il superamento continuativo dei limiti di PM10 per 2 giorni consecutivi – continuano dal Comune – scattano le misure emergenziali dal giorno successivo al bollettino emesso da ARPAE nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì.

Le misure emergenziali previste per l’allerta smog: