Piano aria regionale: ulteriori misure in vigore a Lugo e in tutti i Comuni oltre i 30mila abitanti

Entrano in vigore nuove disposizioni per la riduzione degli inquinanti atmosferici nel territorio del Comune di Lugo, in ottemperanza alle disposizioni regionali.

La pandemia da Covid-19 ha causato lo slittamento del blocco dei diesel Euro 4 che sarebbe dovuto entrare in vigore lo scorso 11 gennaio (blocco che invece è attuato nelle domeniche ecologiche e quando entrano in vigore le misure emergenziali).

Le Regioni del bacino padano hanno concordato, nonostante la condanna della Corte di giustizia europea all’Italia per i superamenti registrati di Pm10 in tutta la Pianura padana, di slittare il blocco, legandolo allo stato di emergenza nazionale, che di fatto indebolisce il trasporto pubblico, vincolato al 50% della capienza e alla crisi economica che non sostiene la sostituzione dei veicoli privati.

Per compensare lo slittamento del blocco degli Euro 4 sono state pensate misure compensative sia per i comuni già interessati dalle misure del Piano aria regionale, sia nuove misure che entreranno in vigore nei prossimi mesi per tutti i comuni della Regione Emilia-Romagna, che saranno accompagnate da forti investimenti e contributi dalla Regione.

La prima modifica è l’estensione del periodo di validità delle misure, che resteranno in vigore fino al 30 aprile 2021 (anziché il 31 marzo come inizialmente previsto).

Le nuove disposizioni, inoltre, prevedono a Lugo, nella zona interna ai circondari, il blocco, dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 18.30, di autoveicoli a benzina fino a Euro 2 compreso, autoveicoli e veicolo commerciali diesel fino a Euro 3 compreso, cicli e motocicli pre Euro 1 e veicoli bifuel Gpl/benzina e metano/benzina fino a Euro 1 compreso.

Inoltre, tutte le domeniche (a esclusione del 4 aprile 2021) e tutte le volte che entreranno in vigore le misure emergenziali, dalle 08.30 alle 18.30, sarà vietata la circolazione in centro alle seguenti categorie di veicoli: autoveicoli a benzina fino a Euro 2 (compreso), autoveicoli e veicoli commerciali diesel fino a Euro 4 (compreso), cicli e motocicli pre Euro 1, veicoli bifuel Gpl/benzina e metano/benzina fino a Euro 1 (compreso).

La zona in cui tali divieti sono in vigore è indicata da apposita cartellonistica. La planimetria completa è disponibile sull’Albo pretorio del Comune di Lugo.

Possono sempre circolare veicoli elettrici e ibridi, car pooling (veicoli con almeno tre persone a bordo), trasporti specifici o usi speciali, mezzi in deroga (consultare la tabella sul sito www.comune.lugo.ra.it).