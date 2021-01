Istituto Cervia 3. Trasferimento di tre classi nel Palazzo Congressi Milano Marittima riuscito

Maria Rosa Mazzolani, Presidente del Consiglio d’Istituto Cervia 3, ha espresso la propria soddisfazione per il trasferimento di tre classi presso Palazzo Congressi di Milano Marittima. A settembre alcune classi della Scuola Media appartenente all’Istituto Cervia 3, a causa della loro numerosità, non hanno trovato aule sufficientemente ampie a garantire il metro di distanza tra tutti gli alunni ed hanno potuto frequentare in presenza solo avvalendosi delle classi plus dove gli alunni “eccedenti” possono seguire le lezioni tramite tablets.

“Questa soluzione, pur evitando la DAD, ha lasciato perplessi noi genitori” -afferma Mazzolani, scendendo nei particolari- e le difficoltà nella connessione internet riscontrate sin dai primi giorni non hanno fatto che acuire la nostra insoddisfazione; fare lezione era un percorso a ostacoli che generava frustrazione nei docenti e confusione nei ragazzi.

Il nostro Dirigente Scolastico, che da subito ha condiviso le nostre perplessità, ha immediatamente attivato un tavolo di lavoro con l’amministrazione comunale per trovare una soluzione alternativa.

Il trasferimento di tre classi presso il Palazzo dei Congressi di Milano Marittima è il “lieto fine” di un lungo lavoro che ha richiesto numerosi sopralluoghi e indagini di fattibilità per l’individuazione di una location appropriata, l’adeguamento degli orari scolastici, il trasloco fisico di arredi e strumentazioni più una serie di interventi tempestivi ai problemi che si sono via via presentati.

È a nome mio e dei genitori rappresentanti il Consiglio dell’Istituto Cervia 3 che intendo manifestare piena soddisfazione per il risultato raggiunto e soprattutto congratularmi e porgere un vivo ringraziamento al Dirigente Scolastico Prof.Paolo Taroni e all’Assessore Cesare Zavatta che in questi mesi si sono impegnati senza sosta avendo come unico obiettivo il benessere dei nostri ragazzi.

Non di meno vorrei ringraziare tutti gli interlocutori che con solerzia e vivo coinvolgimento hanno contribuito al conseguimento di questa ottimale soluzione: la docente fiduciaria Prof.ssa Tiziana Occhiodoro, l’Amministrazione Comunale nelle persone del Sindaco Massimo Medri, del Tecnico Fabio Savini e della Dirigente Daniela Poggiali, la Sig.ra Morena Parrucci che mi ha preceduto nella presidenza del Consiglio d’Istituto e che più di me ha avuto un ruolo attivo nelle concertazioni, la Società di Trasporti SAC Cervia e la Società Milano Marittima Congressi; tutti questi soggetti, a vario titolo, hanno dimostrato in questo delicato periodo di emergenza cosa significa essere una vera ed operosa comunità educante”.