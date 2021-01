La matematica del contagio: gli studenti dello Scientifico di Ravenna incontrano il famoso matematico Alfio Quarteroni

Lunedì 25 gennaio (ore 11.30) gli studenti del Liceo Scientifico Statale Alfredo Oriani di Ravenna incontrano online Alfio Quarteroni, tra i più noti matematici italiani, per parlare dei calcoli che servono per simulare la pioggia, il cuore o studiare la dinamica di diffusione di una pandemia. Gli studenti potranno assistere dai loro smartphone, tablet e pc.

E’ un appuntamento del ciclo La Scienza a Scuola 2020 di Zanichelli. Video-incontri con oltre 40 ricercatori e personalità del mondo scientifico e licei ed istituti di diverse regioni italiane per raccontare a studenti e insegnanti le storie di chi lavora alle frontiere della ricerca. Sono storie che comunicano passione per la scienza e danno idee su cosa sappiamo e su che cosa stiamo per scoprire in matematica, fisica, chimica, biologia e medicina con particolare attenzione agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU.

Simulare il flusso del sangue in un’arteria occlusa, prevedere che tempo farà domani, ottimizzare l’aerodinamica di una barca a vela: per risolvere questi problemi, cardiologi, meteorologi e ingegneri possono contare sull’aiuto della matematica.

Il campo d’azione del matematico è illimitato: i modelli che inventa possono prevedere di tutto, dal tempo di cottura ideale dei bucatini a come si diffonde una pandemia. Infatti, studiare la dinamica di diffusione di un patogeno nella popolazione richiede modelli matematici accurati. Il modello epidemiologico classico suddivide la popolazione in suscettibili, infetti e rimossi: fissate le condizioni di partenza, la numerosità di ciascun insieme varia nel tempo secondo semplici equazioni differenziali.

Come detto, lo racconterà Alfio Quarteroni agli studenti connessi al video-incontro dal titolo:

LE EQUAZIONI DEL CUORE, DELLA PIOGGIA E DELLE VELE

– Modelli matematici per simulare la realtà

che è anche il titolo del libro che il celebre matematico ha scritto per Zanichelli

https://online.scuola.zanichelli.it/chiavidilettura/le-equazioni-del-cuore-della-pioggia-e-delle-vele/

Alfio Quarteroni

Alfio Quarteroni dirige il Laboratorio di Modellistica e Calcolo Scientifico (MOX) del Politecnico di Milano, dove coordina il progetto iHEART, uno dei primi tentativi al mondo di creare un modello matematico completo del funzionamento del cuore. È professore emerito presso il Politecnico Federale di Losanna (EPFL).

Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti internazionali, fra i quali: Premio della NASA per i suoi lavori in Aerodinamica, nel 1992; insignito della cattedra Galileiana della Scuola Normale Superiore di Pisa, nel 2001; Premio internazionale Galileo Galilei per le Scienze, nel 2014.

Gli incontri sono riservati agli studenti e ai docenti delle singole scuole.