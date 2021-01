La fondazione internazionale Lions dona all’ospedale di Ravenna un ventilatore polmonare

Un nuovo ventilatore polmonare è stato donato all’Ospedale Civile S. Maria delle Croci di Ravenna grazie al contributo messo a disposizione della Fondazione Internazionale del Lions Club.

Quest’ultima interviene ogni qualvolta si verificano stati di emergenza e di calamità nel mondo e, in questo caso in risposta alla situazione pandemica ha disposto un contributo pari a 350.000 $ con i quali si è provveduto all’acquisto di 28 ventilatori che sono poi stati distribuiti nelle Regioni che compongono il Multidistretto Lions. Questo importante gesto si unisce a quanto hanno disposto i Lions Clubs locali da subito impegnati in una importante raccolta fondi fra i soci per consentire un sostegno economico immediato necessario all’acquisto di presidi ed attrezzature a favore delle strutture sanitarie della Provincia.

Il ventilatore polmonare, già disponibile nel Reparto può essere utilizzato anche a livello domiciliare, ed offre al paziente in difficoltà, attraverso una pressione positiva un sostegno attraverso una miscela di aria ed ossigeno.

“Grazie alla donazione dei Lions – ha dichiarato il Direttore del Presidio Ospedaliero Dott. Paolo Tarlazzi, durante la cerimonia di consegna – sarà possibile fornire un supporto migliore ai nostri pazienti in emergenza ringraziando, poi, per la vicinanza e l’aiuto concreto dimostrato dalla Associazione durante la prima fase della pandemia.

“Il lockdown causato dal coronavirus non ha fermato l’opera ed il servizio dei Lions – ha ribadito Franco Saporetti, primo Vice Governatore del Distretto 108A -, ma ha rafforzato ed accelerato l’attività a tutti i livelli e questo ha permesso di poter dare contributi non solo in termini economici, ma anche di competenze professionali messe a disposizione dai soci.

L’impegno dei Lions Club italiani (1.700 con 40.000 soci) ha consentito di disporre di una cifra di circa 6.000.000 di Euro e di potere intervenire nel tessuto sociale, per quanto riguarda il Distretto ravennate, grazie anche al coordinamento della Governatrice Francesca Romana Vagnoni.

Al momento della consegna erano presenti, oltre al Dott. Paolo Tarlazzi ed al Lion Franco Saporetti anche il Presidente del Lions Club Ravenna Dante Alighieri Lion Giorgio Palazzi Rossi ed il Prof. Marco Domenicali Direttore UO Medicina Interna dell’Ospedale di Ravenna e docente della Facoltà di Medicina e Chirurgia nel Campus di Ravenna.