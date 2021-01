Antonio Patuelli ricorda Gino Pasotti: “persona positiva di fronte ad ogni difficoltà. Rilanciò le Terme di Riolo bagni”

Ho frequentato per molti anni le Terme di Riolo per cure respiratorie ed ho conosciuto lì e poi incontrato tante volte a Bologna Gino Pasotti che, da quando divenne proprietario delle Terme, ogni volta ci incontravamo, mi veniva incontro con grande cordialità, chiedendo a me, utente delle cure termali, cosa lui poteva fare per valorizzarle. Ben sapeva che apprezzavo la qualità delle acque.

Ormai tanti anni fa gli risposi con immediatezza e spontaneità: gli suggerii di realizzare una grande piscina termale coperta per completare le strutture che già esistevano. Passarono pochi mesi e Pasotti mi disse che la stava progettando e poi, dopo altri pochi mesi, la realizzò: da allora, ogni volta ci incontravamo, mi esprimeva soddisfazione e anche orgoglio per aver arricchito di una nuova struttura le Terme di Riolo e agli astanti, riferiva che l’idea gliel’avevo data io.

La sua scomparsa priva di una personalità sempre positiva di fronte ad ogni difficoltà, ma lo ricorderemo come colui che tanto credeva e che ha fatto tanti sforzi per rilanciare le storiche Terme di “Riolo bagni”.

Antonio Patuelli