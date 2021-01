Vaccino, completata prima somministrazione nelle Cra ravennati. Il Sindaco: “Passo concreto che dà fiducia”

“Oggi riceviamo la buona notizia che è stata completata la prima somministrazione del vaccino nelle Cra e nelle strutture per anziani di tutta la provincia di Ravenna (e in tutte quelle della Romagna, n.d.r.) e che da venerdì comincia la somministrazione della seconda dose” comunica il Sindaco Michele de Pascale.

“Voglio ringraziare tutti gli operatori di Ausl Romagna impegnati nella campagna vaccinale che stanno lavorando intensamente per tutelare la comunità il più in fretta possibile, compatibilmente con l’arrivo dei vaccini. – avanza il Sindaco – Dopo i medici e i sanitari, mettere in sicurezza le persone anziane e più fragili colpite duramente dal virus è una priorità assoluta. Prima bisogna difendere la parte più debole della popolazione e procedere il prima possibile con tutti gli altri anziani che si trovano fuori dalle strutture, poi vaccinarci e proteggerci tutti, quando sarà il nostro turno”.

“Sapere che un primo passo concreto per uscire da questo bruttissimo momento è stato portato a termine, ci infonde coraggio e fiducia” conclude.

Secondo i dati odierni di Ausl Romagna, nel ravennate sono 2369 gli ospiti che hanno ricevuto la prima dose del vaccino, e 1606 gli operatori.