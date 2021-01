Concorsi per infermieri. CISL FP Romagna organizza corso di preparazione

In vista dei concorsi banditi dall’Ausl della Romagna e dalle ASP del territorio romagnolo, che prevedono 38 posti in totale da Infermiere, Cat. D, la Cisl FP Romagna organizza un corso in preparazione.

Ausl Romagna ha infatti indetto un concorso per titoli ed esami per 5 posti da Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere a tempo indeterminato. Inoltre alcune Aziende di Servizi alla Persona hanno indetto, in forma congiunta, un concorso a tempo indeterminato che prevede 15 posti da Infermiere presso l’Asp dei comuni della Bassa Romagna, 8 posti presso l’Asp Ravenna Cervia e Russi e 10 posti presso l’Asp Forlivese – Predappio.

Trattandosi di selezioni che rivestono particolare interesse, la Cisl FP Romagna ha programmato 13 video – lezioni a partire dal mese diFebbraio, fruibili in qualsiasi momento e nell’ordine desiderato. Un percorso formativo in preparazione al concorso con docenti esperti nelle materie inerenti le prove selettive e con la predisposizione di apposito materiale didattico.

Gli argomenti del corso, illustrati da docenti di comprovata esperienza del Servizio Sanitario e delle Aziende e Servizi alla Persona, verteranno sulle principali materie previste dai bandi di concorso.

Ai partecipanti verrà fornito il materiale studio che i docenti metteranno a disposizione e potranno usufruire della convenzione riservata agli iscritti Cisl FP per l’acquisto a prezzi agevolati dei volumi della casa editrice specializzata Simone.

Per informazioni e iscrizioni, scrivere una mail o contattare:

Ambito di Cesena 338 1060776 fp.forli@cisl.it

Ambito di Forlì 366 6505912 fp.forli@cisl.it

Ambito di Ravenna 370 3018328 fp.ravenna@cisl.it

Ambito di Rimini 388 0615174 fp.rimini@cisl.it