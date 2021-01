Donazione dei Lions Milano Marittima alla Mensa Amica di Cervia

Il centro di ristoro di Cervia “ Mensa Amica” prepara 60 pasti al giorno per le persone indigenti, in questo periodo dove le difficoltà economiche sono aumentate. di pandemia il servizio è d’asporto.

“Mensa amica è una realtà di aiuto sociale importante nel Cervese, pertanto – spiegano dal Lions Club Milano Marittima 100 – il club ha deciso di donare mille euro per le spese di utenza, un gesto importante in questi anni difficili per l’economia e il lavoro”. L’assegno è stato consegnato a Silvia Elena Barlati dal Presidente del Club Lions Milano Marittima 100 Alessandra Maltoni assieme ad alcuni membri del consiglio, la tesoriera Stefania Piolanti, il segretario Igino Calle, il Responsabile soci Mazzolani Massimo.