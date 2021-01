Il gruppo Batani propone la “Staycation”, la vacanza a chilometro zero

Come sarà il turismo post-covid? Sicuramente diverso, un po’ come tutto. Per questo il gruppo Batani Select Hotels, dopo settimane di riprogettazione, con l’Italia ferma a causa delle zone rosse e arancioni, ha deciso di lanciare una nuova formula, la Staycation.

Staycation è la vacanza a chilometro zero, che impazza anche negli Stati Uniti e che permette a chiunque di viaggiare restando nella propria città o regione, senza, quindi, forzare i limiti imposti dalle norme anti-covid.

Se non si può viaggiare oltre i confini del proprio comune o della propria regione, non resta che vivere esperienze da mille e una notte “vicini a casa”.

E’ questa l’idea lanciata da Paola Batani, titolare del gruppo BSH e proprietaria fra gli altri del Grand Hotel di Rimini, cinque stelle lusso fra i più noti in Italia e nel mondo, per Fellini, certo, ma anche per la sua vocazione di accogliere i turisti, farli sentire a casa e contemporaneamente far vivere loro un’esperienza extra lusso. Piscina, spa, cucina e camere sono disponibili quindi anche solo per il soggiorno di una notte.

“E’ stata una bella sorpresa – dichiara Paola Batani, titolare del gruppo BSH – quando abbiamo riaperto le porte dei nostri cinque stelle, oltre al Grand Hotel di Rimini, anche il da Vinci di Cesenatico e l’Aurelia di Milano Marittima, il quattro stelle di famiglia, vedere arrivare molti cittadini di Rimini, di Cesenatico e di Cervia negli hotel. Tutti hanno voglia di evadere da questo momento e farlo con servizi di alta qualità in luoghi belli e in massima sicurezza è sicuramente un buon modo per vivere la vacanza, cioè il miglior tempo della vita, in questo momento non proprio facile”.

Da qui l’idea del gruppo di lavorare sempre più sui servizi e su proposte che riescano ad emozionare, in totale sicurezza. Dormire nella suite Fellini è una di queste, come pranzare nel ristorante del Grand Hotel di Rimini o prendere un caffè nella celebre terrazza di Amarcord, il film del regista riminese più famoso al mondo.