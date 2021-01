E LA SERA… CASALINGO / 1 / Un classico italiano, Spaghetti Aglio Olio e Peperoncino

Buon giorno a tutti i lettori. Oggi diamo inizio a una nuova rubrica settimanale dedicata alla cucina, che ci auguriamo incontri il vostro gradimento. Tutto il mondo parla di cucina, ma la nostra testata non ha mai avuto una rubrica del genere. Ravennanotizie ha però un direttore responsabile, Nevio Ronconi, che si diletta a cucinare e ne ha fatto un appassionante passatempo. Prepara sempre pietanze che fanno venire l’acquolina in bocca ed è popolare sui social. Perché non approfittarne?! Abbiamo quindi chiesto a lui di tenere questa rubrica che racconterà la sua esperienza intima in cucina, il piacere di cucinare e di assaggiare, quello che ognuno di noi può provare a casa, da solo o in compagnia. È un po’ come volersi bene fra i fornelli e in tavola, con i suggerimenti di Nevio Ronconi. LA REDAZIONE

Nevio Ronconi: “Non sono cuoco, ma pubblicitario. E la sera divento casalingo”

Cucinare è il mio hobby: per me è un vero passatempo stare ai fornelli. È un’attività prevalentemente serale, come del resto ho scritto sul mio profilo Instagram: “Non sono cuoco, ma pubblicitario. Nel tempo libero curo la grande passione della cucina. E la sera divento casalingo”. Quando rientro a casa dopo il lavoro, per me comincia il rito della cena. E mi metto ai fornelli. La passione l’ho ereditata dalla mia mamma siciliana, ottima cuoca, che tra le pentole passava gran parte della giornata: sapeva come catturare il nostro palato con i sapori del Sud e del Mediterraneo e con quelli della Romagna. Il ragù romagnolo a cui sono sempre rimasto fedele è proprio quello di mia madre: lei aveva imparato a farlo subito dopo la guerra, quando salì in Romagna dalla Sicilia, e andò a servizio presso un’agiata famiglia ravennate.

Su sollecitazione della Redazione – e di molti amici e amiche che mi seguono su Facebook e Instagram – ho deciso di pubblicare i miei piatti. Premetto una cosa, a scanso di equivoci, non sono uno chef e non intendo farmi passare per maestro di cucina. Non lo sono. Voglio solo, con leggerezza, proporre al pubblico che vorrà seguirmi le mie ricette in modo libero, a volte rigoroso e a volte fantasioso. Con piatti della tradizione o innovativi, piatti reinterpretati o svuota-frigorifero. Con ricette per il recupero degli “scarti” o con le materie prime di stagione, ricette regionali di tutta l’Italia o del nostro territorio. Non sono un inventore di ricette, mi piace copiare, assorbire, rimaneggiare i piatti con gli ingredienti che mi trovo tra le mani. Ma attenzione, c’è sempre un ingrediente di base che lega tutto il resto: l’amore per la cucina. Questo è il mio spirito. Vi proporrò piatti e ricette una volta alla settimana, come mi viene, a ruota libera: il nostro appuntamento è fissato per il giovedì.

Partiamo con gli Spaghetti Aglio Olio Peperoncino, con un particolare arricchimento. Un piatto semplice, ma non facile. Non lasciatevi ingannare. La semplicità nasconde insidie, perché gli errori in questo caso non si possono proprio nascondere. C’è un motivo di fondo nella proposta di questa prima ricetta: essa rappresenta, infatti, la base di tantissimi condimenti per la pasta. È un vero simbolo della cucina italiana, un vero classico. Anche se, come hanno detto grandi chef, non esiste la cucina italiana. Semmai esiste la cucina regionale, anzi locale, d’Italia. Con le sue mille originali ricette della tradizione. Insomma, tanti spunti per realizzare piatti in infinite versioni.

Per concludere, come avrete capito, la cucina che propongo è quella ‘a modo mio’. Perché qui non siamo a scuola di cucina. E vi descriverò sempre solo piatti che ho effettivamente preparato, fotografato e… gustato, da solo o in compagnia. Buon appetito!

SPAGHETTI AGLIO OLIO PEPERONCINO E DINTORNI

INGREDIENTI PER 2 PERSONE – Spaghetti 160 grammi, 2 spicchi d’aglio, 2-3 peperoncini, 4 cucchiai di olio extravergine d’oliva, un mazzetto di erbe aromatiche (qualche fogliolina di maggiorana, rosmarino, timo), un ciuffo di prezzemolo. 2 litri d’acqua, sale. Pecorino a piacimento.

PREPARAZIONE – Per prima cosa metto la pentola con l’acqua sul fuoco. L’acqua calda è sempre utile, anche durante i preparativi della ricetta. Passo una padella sul fuoco con l’olio a freddo, l’aglio tagliato a pezzetti, il peperoncino, il ciuffetto di erbe aromatiche. Non faccio soffriggere, ma procedo con la cottura lenta in modo che gli aromi siano ben raccolti dall’olio. Se l’olio tende a friggere è sufficiente aggiungere un cucchiaio di acqua calda e abbassare la fiamma. A volte sposto la padella dal fuoco e dopo qualche minuto la riporto sulla fiamma per fare insaporire.

Dopo circa mezz’ora filtro l’olio con un colino a maglia fine e poi lo ripasso nella stessa padella. Aggiusto di sale l’acqua quando arriva a bollore e butto la pasta. Due o tre minuti prima del tempo di cottura indicato nella confezione, scolo gli spaghetti e li passo in padella, che nel frattempo ho già riposto sulla fiamma. Proseguo la cottura della pasta in padella aggiungendo un po’ d’acqua di cottura e, se serve, un po’ di olio freddo (quello aromatizzato in precedenza, fatto in abbondanza). In questa fase gli spaghetti assorbono tutto il sapore del condimento. Se piace, si può aggiungere del prezzemolo tritato, cosa che di solito io faccio.

A questo punto procedo con la preparazione dei piatti, che ho preriscaldato in forno per qualche minuto. Non mi piace per nulla iniziare a mangiare la pasta con il rischio che si raffreddi subito. Io amo assaggiare la prima forchettata di pasta così come esce dalla padella, poi a volte aggiungo un po’ di pecorino grattugiato al momento.

Un consiglio: assaggiate sempre tutto prima di concludere le cotture. Se serve, c’è sempre tempo per aggiungere uno spicchio d’aglio o del peperoncino. E siate sempre parchi di sale.

NOTE – L’olio aromatizzato nel modo descritto ho imparato a farlo seguendo i consigli di vari chef o leggendo qua e là delle ricette. Se ne può preparare in quantità superiore e conservare l’eccedenza come base per altri condimenti nei giorni successivi.

