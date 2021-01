Flag E-R: al via bando su progetti per sviluppo di nuovi prodotti ittici, tecniche di pesca e allevamento 

Proseguono le iniziative del FLAG Costa dell’Emilia-Romagna (il Gruppo di Azione per lo sviluppo costiero composto da Enti Pubblici e Privati) a sostegno della diversificazione dei prodotti ittici e delle tecniche di pesca e di allevamento. Oltre 180.000 € sono le risorse a disposizione per realizzare interventi di diversificazione, finalizzati a sviluppare o introdurre sul mercato nuove specie ittiche con un buon potenziale di mercato, migliorare e innovare processi organizzativi e produttivi nonché valutare la fattibilità tecnica o economica di prodotti o processi innovativi.

Il Bando potrà finanziare studi e ricerche, interventi strutturali, acquisto di attrezzature o arredi finalizzati al progetto, spese di comunicazione, promozione e commercializzazione finalizzate al progetto. C’è tempo fino al 23 aprile 2021 per presentare le richieste di finanziamento e proporre progetti innovativi che devono essere realizzati nel territorio costiero dell’Emilia-Romagna. I soggetti ammissibili sono le imprese ittiche o acquicole, di qualsiasi forma giuridica, che esercitano l’attività di pesca professionale o di acquacoltura come attività principale, gli organismi scientifici o tecnici pubblici o privati, riconosciuti dal diritto nazionale aventi sede legale nel territorio dell’Unione Europea e sede strutturale e operativa nel territorio della Regione Emilia-Romagna ovvero enti pubblici che esercitano statutariamente attività di ricerca e sperimentazione nonché organismi scientifici riconosciuti dal MIPAAF – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura e infine Organismi Non Governativi senza scopo di lucro.

I soggetti ammissibili, come sopra indicati, dovranno necessariamente attivare un accordo di collaborazione (le imprese con Istituti di Ricerca e viceversa), al fine di validare scientificamente i risultati ottenuti e garantire la divulgazione collettiva dei risultati ovvero indirizzare le attività sugli effettivi bisogni del settore.

I progetti che verranno presentati dovranno avere carattere collettivo e saranno ammissibili interventi con un investimento minimo di 20.000€ e massimo di 120.000€. Il bando prevede un contributo pari al 100% della spesa ammissibile per i beneficiari pubblici e l’80% delle spese ammissibili per i beneficiari privati purché il progetto persegua interessi collettivi.

Il FLAG Costa dell’Emilia-Romagna svolge un importante ruolo nel perseguimento degli obiettivi di sostenibilità a lungo termine. La Strategia di Sviluppo Locale attivata contempla azioni tese a sostenere la diversificazione delle attività, dei prodotti e delle tecniche di pesca e di allevamento.

Oltre a questo bando, è aperto l’avviso per lo sviluppo della pescaturismo, ittiturismo e acquiturismo la cui scadenza è fissata il 25 marzo 2021. Informazioni dettagliate e complete sono disponibili nella sezione dell’Avviso Pubblico al seguente link: http://www.flag-costaemiliaromagna.it/bandi/bando-azione-3-a-2-diversificazione. Per approfondimenti e ulteriori chiarimenti è possibile contattare DELTA 2000 – Tel. 0533 57693 – mail: info@deltaduemila.net .