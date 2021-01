Il Lions club Milano Marittima 100 e il So.San. donano saturimetri all’Amministrazione comunale

Questa mattina il Sindaco Massimo Medri e l’assessore Bianca Maria Manzi hanno ricevuto i rappresentanti del Lions club Milano Marittima 100 e del SO.SAN. Solidarietà Sanitaria Lions che hanno donato all’amministrazione comunale diversi saturimetri, che saranno collocati negli uffici con servizio al pubblico.

All’incontro erano presenti Alessandra Maltoni Presidente Lions Club Milano Marittima 100, Salvatore Trigona Presidente del SO.SAN. Lions, Massimo Mazzolani e Luigi Calle rispettivamente responsabile soci e segretario del Lions.

Il Sindaco e l’assessore Manzi hanno ringraziato per la donazione di questo strumento particolarmente utile soprattutto in tempo di covid e in generale per l’attività del Lions club sempre attento alle problematiche sociali della comunità.

Il saturimetro (o pulsossimetro) serve a misurare l’ossigenazione del sangue ed è utile per sapere se i polmoni riescono ad assumerne in quantità sufficiente. Il saturimetro viene normalmente usato nei pazienti con asma, bronchite cronica, polmoniti ecc. e per monitorare l’ossigenazione in caso di febbre, tosse, mancanza di respiro. E’ un apparecchio particolarmente utile a valutare l’andamento della malattia Covid-19.