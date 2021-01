La notizia arriva dal Sindaco Michele de Pascale: “Procedono a pieno ritmo gli interventi a protezione della costa sui lidi ravennati. Sono in fase di ultimazione i lavori di ricalibratura della difesa soffolta di Punta Marina. Oggi si è proceduto all’allargamento della barriera in massi per un tratto di circa 750 metri”.

“È prevista anche la creazione di una nuova mantellata nel lato a mare della difesa – specifica il Sindaco – con una scarpata più idonea alla stabilità dei massi. I lavori, del valore complessivo di 1,2 milioni di euro, consentiranno di potenziare ulteriormente il sistema difensivo costiero, per salvaguardare e tutelare il prezioso patrimonio ambientale del nostro bellissimo litorale”.