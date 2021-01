Faenza. ITIP Bucci presenta piano di preparazione ai test d’ingresso universitari

ITIP Bucci Faenza è sempre attento a qualificare ed ampliare la propria offerta formativa. Lo testimonia anche l’ultima novità messa in campo dall’Istituto: nei mesi di febbraio e marzo, con l’avvicinarsi delle Prove d’ammissione ai Corsi di Laurea, l’Istituto sosterrà i propri studenti impegnati a perfezionare la loro preparazione in ambito matematico.

Durante il bimestre, infatti, sarà organizzato un ciclo d’incontri settimanali volti all’analisi dei tipici quesiti di natura logico-matematica più frequentemente inclusi nei test d’accesso ai vari corsi universitari o post-diploma. Tali incontri avranno il carattere di sportello/consulenza/ricevimento (non di corso per l’esame di stato, né di tutoring orientativo, bene precisarlo): proponendosi individualmente o in piccoli gruppi, gli studenti interessati concorderanno con il Prof. Enrico Zoli data ed argomento da approfondire tramite mail istituzionale enrico.zoli@itipfaenza.edu.it e conseguente link-invito (come già avviene per le lezioni a distanza e i colloqui con le famiglie).

Indipendentemente dalle future disposizioni sanitarie e dall’evoluzione dell’epidemia, gli incontri si terranno in modalità a distanza tutti i martedì nella fascia oraria 17,30-18,30.