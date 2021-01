Il 19 febbraio in onda su Real Time la puntata di “Cake Star” girata a Ravenna

“Tik tak, tik tak: l’attesa sta per terminare, venerdì 19 febbraio su Real Time. Il gran giorno è arrivato!” Così la Dante Pasticceria di Ravenna annuncia sulla sua pagina Facebook che venerdì 19 febbraio andrà in onda su Real Time la sfida di “Cake Star” (programma televisivo sul mondo della pasticceria condotto dal noto pasticcere Damiano Carrara e dalla comica televisiva Katia Follesa) che li vedrà protagonisti in sfida insieme ad altre pasticcerie della città.

Pronte a sfidarsi a suon di bignè, torte e altre gustosità, il 19 febbraio, alle 21:20, sul canale 31 del digitale terrestre, saranno infatti tre note pasticcerie del centro storico: la Dante Pasticceria di via Port’Aurea, la Veneziana di via Salara e il Ferrari di via M. Gordini.

Non ci resta che sintonizzarci il 19 febbraio e fare il tifo per loro, che vinca la migliore!



Foto pubblicate sulla pagina Facebook della Dante Pasticceria