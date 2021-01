Ravenna. Vicesindaco Fusignani in visita alla mostra dell’artista Lorenzo Marabini

Il vicesindaco di Ravenna Eugenio Fusignani, in pieno rispetto delle normative vigenti in materia anti-covid , ha fatto visita alla mostra ”TUTTUNO Distinguere per unire” dell’artista Lorenzo Marabini presso la Galleria Pallavicini 22.

Di seguito la nota stampa diffusa da Fusignani: “Motivo della visita, al di là del piacere di conoscere un artista di straordinaria originalità, con le sue opere di alto significato simbolico, vuole rappresentare un ulteriore segnale di vicinanza dell’Amministrazione comunale nei confronti di quei cittadini che hanno contribuito a migliorare le condizioni di vivibilità del quartiere Farini.

In particolare, come nel caso della Signora Agrioli, mettendo in campo iniziative sociali e culturali che ben si integrano con le azioni di monitoraggio e rispetto della legalità, intraprese dall’assessorato alle politiche di sicurezza”.