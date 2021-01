Sant’Agata sul Santerno, insediato il nuovo Consiglio dei ragazzi

Si è insediato giovedì 28 gennaio il nuovo consiglio comunale dei ragazzi di Sant’Agata sul Santerno, l’organo di partecipazione civica che vede protagonisti i giovani cittadini del paese. Il Consiglio, composto da ragazzi tra i 10 e i 13 anni, ha confermato come sindaca dei ragazzi Francesca Tarozzi. All’insediamento erano presenti anche il sindaco e la giunta di Sant’Agata sul Santerno, oltre alle insegnanti referenti per il progetto, Elena Liverani per la scuola secondaria e Paola Geminiani per la scuola primaria, insieme alla facilitatrice Lucrezia Pasini.

Gli incontri del consiglio dei ragazzi avranno cadenza mensile. Ogni seduta sarà un’occasione per esprimere il proprio punto di vista su temi di attualità e di interesse per la loro età, attraverso il progetto unico “Concittadini”, in accordo con gli altri Comuni dell’Unione della Bassa Romagna.

Il progetto per l’anno in corso si chiama “Non mi fermo, mi informo, mi formo”. L’obiettivo generale è quello di approfondire il tema dei diritti e prevede di coinvolgere i rappresentanti delle Consulte delle ragazze e dei ragazzi in un percorso formativo, che comprende incontri con esperti su tematiche da loro scelte, da realizzarsi su piattaforme online.

“Dopo la brusca interruzione forzata subita a febbraio 2020 a causa dell’epidemia, siamo pronti a continuare a fare comunità, perché l’isolamento è sempre un rischio – ha dichiarato l’assessora Elisa Sgaravato, delegata alle Politiche giovanili -. Per quanto possibile, cercheremo di affiancare gli incontri pomeridiani su piattaforma ad incontri dal vivo all’aperto”.

Questi gli eletti nel nuovo Consiglio dei ragazzi: per la scuola primaria Alexandra Ghiran, Nicolò Baioli, Laura Ryn, Mattia Giglio; supplenti Giulia Solaroli ed Emma Avveduti. Per la scuola secondaria di primo grado Yassin Atta, Noemi Cernera, Pietro Bordini, Gaia Montefiori, Rebecca Casadei Dalla Chiesa, Carlos Rivero Azuaje, Francesco Zanotti, Isaak El Gharras, Francesca Tarozzi, Giovanni Avveduti, Federico Scarpa, Alessandro Gambi; membri supplenti: Jacopo Gasparoni, Alessandro Maestri, Gianni Capuano, Giorgia Zagari, Riccardo Francesconi, Matteo Salvadori.