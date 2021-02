Importante riconoscimento per “L’Osteria del palco”, libro sui 25 anni del MEI

“L’osteria del palco”, il libro della giornalista musicale Francesca Amodio sui 25 anni del MEI – Meeting Etichette Indipendenti, è stato ritenuto di interesse culturale e sarà presentato in diretta zoom dall’ICBSA – istituto centrale per I beni sonori ed audiovisivi del MIBACT di Roma, il 2 febbraio alle 16. Insieme all’autrice, interverranno il patron del MEI Giordano Sangiorgi, l’editore Daniele Bosi della casa editrice Polaris e diversi artisti presentati nel libro.

Un particolare omaggio alla storia del MEI–Meeting Etichette Indipendenti, il festival di Faenza ideato da Giordano Sangiorgi che ogni anno riunisce le più importanti produzioni discografiche indipendenti ed emergenti d’Italia, che celebra lo sposalizio tra musica, viaggio e gastronomia.

Sulla scia degli ideali di libertà ed indipendenza, nella musica così come nella vita, 25 musicisti hanno raccontato la loro idea di arte, di musica, di cibo e di viaggio attraverso racconti sinceri, liberi e senza filtri, in cui la distanza fra persona e personaggio si è ridotta fino a scomparire, spesso in un buon calice di rosso.

Con la prefazione di Omar Pedrini, il libro raccoglie 25 interviste agli artisti che in questi 25 anni hanno segnato la storia della rassegna, tutte precedute da un’introduzione di Francesca Amodio, la quale associa ogni artista ad una pietanza.