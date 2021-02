In attesa al Pronto soccorso pedriatico, perché il pediatra sta girando un servizio con telecamere al seguito per promuovere il reparto

Buonasera, la presente per segnalare una situazione a dir poco imbarazzante accaduta questo pomeriggio al Pronto soccorso pediatrico dell’ospedale di Ravenna. Ci siamo presentati al reparto sopra menzionato perché nostro figlio di 2 anni aveva una contusione al braccio e mostrava dolore continuando a piangere. Arrivati al reparto abbiamo atteso oltre un’ora perché il primario di turno stava girando un servizio con telecamere al seguito per promuovere il reparto. Mi sembra alquanto assurdo dover attendere per uno spot pubblicitario del reparto, soprattuto con un bimbo piccolo dolorante in attesa e in un momento così particolare di pandemia. Non sarebbe il caso di fare questi spot con almeno un medico disponibile per i pazienti?

Luca Baruzzi