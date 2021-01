Mi chiamo Gabriele Martini, sono residente in via Pisino, a Ravenna e scrivo anche a nome di altri residenti nella stessa via, in quanto, a causa di un cantiere situato tra via Pisino, via Pirano e via D’alaggio, la situazione sta diventando insostenibile: abbiamo le strade sporche come se fossero di campagna e di conseguenza anche tutte le nostre auto ed abitazioni sono nelle stesse condizioni.

Ad ogni passaggio di un veicolo si solleva una nuvola di polvere irrespirabile, che potrebbe anche essere cancerogena e contenere amianto, in quanto proviene dalla ex Fabbrica Cementi.

Abbiamo chiamato i Vigili, ma non sono venuti. Abbiamo chiamato Hera e sono venuti per un sopralluogo, dicendo la pulizia della strada sarebbe a carico di chi l’ha a sporcata e ci avrebbero fatto sapere qualcosa.

Volevamo fare un esposto al Comune ma ci hanno sconsigliato di farlo, perchè causa Covid sarebbe pericoloso andare porta a porta.

Vi chiediamo di dar voce alle nostre lamentele, perché ormai è da un anno che la situazione sta solo peggiorando.

Gabriele Martini