Lugo. Da Lunedì consentito l’accesso in biblioteca per scegliere i libri. Prosegue la consegna a domicilio

Da lunedì 1 febbraio, nel rispetto del decreto-legge 14 gennaio, nella biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo sarà possibile accedere alle sale per la scelta diretta dei libri per adulti, bambini e ragazzi. Il servizio si aggiunge a quello, già attivo, di prestito e restituzione dei materiali in sede. Inoltre, previa prenotazione, sarà data la possibilità di consultare in sede i fondi antichi e storici. Continua anche ad essere attivo il servizio di consegna a domicilio sia a Lugo che nelle frazioni.

Non sarà invece ancora possibile consultare i quotidiani e i periodici, utilizzare computer e usufruire delle sale studio.

La biblioteca è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 19, mentre resterà chiusa al sabato nel rispetto delle disposizioni in vigore.

Per garantire la sicurezza dei lettori e degli operatori, l’accesso è regolamentato in modo da non creare sovraffollamento e assicurare la distanza di almeno un metro tra una persona e l’altra. Per accedere alla biblioteca sarà obbligatorio indossare la mascherina e igienizzare le mani con il gel messo a disposizione su tutti i piani. Agli utenti si richiede di rimanere in biblioteca solo il tempo strettamente necessario per le operazioni di ricerca dei libri e registrazione del prestito.

Per agevolare le operazioni di prestito si può effettuare, prima di recarsi in biblioteca, la ricerca sul catalogo della rete bibliotecaria di Romagna e San Marino (https://scoprirete.bibliotecheromagna.it/opac/Opac.do) per verificare la disponibilità della pubblicazione che si sta cercando ed eventualmente attivare una prenotazione online. È possibile anche inviare una mail con i dati dei libri a trisi@comune.lugo.ra.it, o, in caso di libri per ragazzi, a trisiragazzi@comune.lugo.ra.it, oppure inviare un messaggio WhatsApp al numero 339 5380983.

Per aiuto nella ricerca e nell’uso degli strumenti online e per ulteriori informazioni è possibile telefonare negli orari di apertura alla biblioteca Trisi al numero 0545 38556, oppure consultare il sito internet www.bibliotecatrisi.it o la pagina Facebook della biblioteca.