Una giovane faentina entra nella scuola di Amici di Maria de Filippi. È la cantante Elisabetta Ivankovich

C’è anche una faentina nel programma Amici di Maria de Filippi. È Elisabetta Ivankovich, giovane cantante, entrata nella Scuola di Amici 20 nella puntata di sabato 30 gennaio.

Elisabetta, faentina di nascita e fiorentina d’adozione, è approdata al talent di Canale 5 dopo essere stata notata dal coach Rudy Zerbi ed aver vinto la sfida contro un’ altra allieva della scuola, esibendosi in due pezzi.

È stata la talent scout Martina Giannipani ha decretare la vittoria dopo aver ascoltato le due aspiranti cantanti in due brani, una rivisitazione di un classico della musica italiana e di un brano comparato: “Volevo fare i complimenti ad entrambe. Avete due bellissime voci e avete fatto due bellissime esibizioni Una di voi due è riuscita a trovare l’equilibrio migliore tra lo strumento vocale e l’emotività e mi ha raccontato una storia, mi ha fatta entrare in una storia. Per me vince la sfida Elisabetta”.

Elisabetta ha frequentato l’International School of Florence e l’ITI Leonardo Da Vinci a Firenze. Appassionata di musica ha proseguito con gli studi di canto jazz frequentando il MAN, Music Academies Network.

