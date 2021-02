Bagnacavallo. Martedì 2 febbraio Consiglio comunale in videoconferenza

Una nuova seduta del Consiglio comunale di Bagnacavallo si terrà martedì 2 febbraio alle 19, sempre in videoconferenza per l’emergenza Covid-19.

La seduta sarà visibile in streaming e resterà poi disponibile sul canale YouTube del Comune, dove si possono visionare anche le precedenti sedute a partire da aprile, sia quelle svoltesi in videoconferenza che quelle in presenza.

Questi i punti all’ordine del giorno del Consiglio comunale di martedì 2 febbraio:

1. Approvazione dei verbali della seduta precedente.

2. Adozione di Piano Operativo Comunale (Poc) di opera pubblica, intervento di interconnessione della A14 dir con la SP253 R S. Vitale località Borgo Stecchi – Bagnacavallo.

3. Istituzione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione per l’occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, nonché del canone per l’occupazione di aree e spazi del demanio o del patrimonio indisponibile, destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – Disciplina provvisoria.

4. Comunicazioni, odg e interrogazioni.

Per informazioni: www.comune.bagnacavallo.ra.it