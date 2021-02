La pazzia messa in atto sull’Oil&Gas: come demolire anni di studio e l’economia della nostra Romagna

Il Ministro Pattuanelli e la capogruppo regionale 5 stelle Silvia Piccinini e il consigliere comunale Marco Maiolini stanno cercando di demolire l’economia della nostra Romagna? Perché tanto astio contro i progetti Oil&Gas, cosa conoscono di questo settore? Con quale diritto entro nella questione e perché ho tanto a cuore l’Oil&Gas: è in quel settore che ho iniziato la mia esperienza lavorativa nel 1957, congedandomi dopo 64anni di militanza, un diploma e un’ambita qualifica di Foreing Site Manager.

Questa è la seconda volta che in Italia mi trovo a confrontarmi con un grave evento di autolesionismo economico partorito dalle solite menti ambientaliste e mi viene il dubbio siano pilotate da forze superiori che mirano ad impoverire l’Italia.

Nel 1985 firmai un contratto ed entrai come responsabile meccanico prima al centro di ricerca nucleare ENEA-PEC del Brasiamone, poi dopo circa un anno entrai in Ansaldo Nucleare sempre nello stesso centro in seguito chiuso dopo due anni dopo l’esito del referendum sul nucleare del 1987. Al centro PEC del Brasiamone ho avuto la possibilità e lo stimolo per lo studio, in un’ambiente dove il concetto non era solo costruire, ma anche, punto importantissimo, sapere che cosa e perché.

Torniamo al CH4 oggi bruciato banalmente in una caldaia o in un motore a scoppio nella soluzione più elementare, per arrivare ad un prossimo ed imminente futuro in cui la tecnologia italiana permette di utilizzarlo in modo nuovo e più completo, sogno degli scienziati di tutto il mondo. Fra i pochi che hanno raggiunto questa tecnologia c’è l’ENI e c’è Ravenna dove è stata sviluppata, diventando l’avanguardia mondiale del settore che oggi tutti gli Stati del mondo ci invidiano a cui si aggiunge il trattamento della CO2 (vedi OMC 2019).

Capite dunque il valore che questi signori stanno distruggendo, certamente ignoranti di chimica fisica: stanno bistrattando anni e anni di studi su un bene, che è sotto i nostri piedi, impedendo ad aziende italiane di estrarlo e stranamente non impedendone l’importazione dall’estero (sono le forze superiori che citavo prima?) e ignorando che viene chiamato comunemente gas naturale, e cioè prodotto naturalmente anche dall’uomo. Dante cita con una buffa metafora spiegandolo nel canto XXI dell’inferno “Ed elli avea del cul fatto trombetta”.

Volete tappare anche quelli? Una fonte di energia “nostra” e non capisco perché importarlo, non sarebbe meglio e più conveniente togliere forza ai suoi detrattori? Per ultimo, la mala ecologia è solo italiana o è anche mondiale? Se è anche mondiale, perché non andare a chiudere anche i pozzi in Russia o in Kazakhstan?



Geom. Carlo Gambi