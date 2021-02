Visioni di eterno. On line e su QR Code il videomapping realizzato per gli otto monumenti Unesco di Ravenna

Da domani, martedì 2 febbraio, il progetto Visioni di Eterno®, di tutti gli otto monumenti Unesco è proposto in pillole. Visioni di Eterno®, è un progetto dedicato alla valorizzazione in chiave contemporanea degli otto monumenti Unesco, nato nel 2011, a cura di Andrea Bernabini – Nuovi Elementi di Osservazioni N.E.O. Project e del suo staff, prodotto dal Servizio Turismo del Comune di Ravenna.

Progetto che oggi è stato riadattato per essere lanciato nei canali social di RavennaTourism ed è scaricabile, tramite un qr code, sul proprio cellulare dai pannelli informativi posizionati presso ogni monumento.

I monumenti stanno riaprendo, considerati i contingentamenti e le chiusure nei fine settimana, si è voluto rendere fruibile il patrimonio Unesco tramite le suggestioni proposte dai videomapping realizzati in questi anni.

Otto videomapping on line, uno a settimana, per otto settimane, in ordine cronologico, faranno vivere l’emozione di essere a Ravenna e vedere il magnifico spettacolo della tecnologia del visual mapping architettonico, visibile anche sul proprio dispositivo tramite qr code.

Il primo degli appuntamenti di Visioni di Eterno, Galla Placidia Shines on, rende omaggio alla figura di una donna, figlia e sorella di imperatori, il cui ricordo continua ancora oggi a brillare. Nel videomapping è come se il Mausoleo si aprisse schiudendo il suo meraviglioso tesoro di fiori, stelle e festoni che si alternano in danzante armonia. Tracce infuocate o dorate si muovono lungo le architetture modificate e rivisitate dalle nuove dimensioni del mapping, fino all’esplosione finale di quel vertiginoso cielo stellato che nel tempo ha ispirato poeti e viaggiatori.

L’assessore al Turismo Giacomo Costantini ha sottolineato che: “i videomapping realizzati in questi anni dedicati al patrimonio Unesco, sono stati un grande momento di valorizzazione e uno degli appuntamenti più amati dai ravennati e dai turisti, che hanno vissuto un’esperienza unica, un racconto architetturale sulle pareti che prendevano vita davanti ai loro occhi. Oggi, grazie alle nuove tecnologie, siamo in grado di far rivivere quelle emozioni, in pillole, per continuare a promuovere il patrimonio straordinario della nostra Ravenna, creando un motivo per tornare ad ammirare i monumenti Unesco e la nostra città.”

Visioni di Eterno® è un progetto che nasce dalla creatività di Andrea Bernabini, un dialogo tra l’arte monumentale Patrimonio dell’umanità e le nuove forme dell’arte digitale.