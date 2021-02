Al via a Ravenna il laboratorio “Officina del Cinema” per allievi di teatro e musical

In piena pandemia due realtà ravennati, Officina della Musica (scuola di musica, teatro e musical) e Antropotopia (formazione e produzione cinematografica) non si perdono d’animo e si incontrano per dare nuova linfa all’arte.

È, infatti, dalla sinergia tra queste due Associazioni, che nasce “Officina del Cinema“, laboratorio cinematografico rivolto ad allievi di teatro e di Musical che vogliano sperimentare le proprie abilità all’interno del mondo del cinema, guidati da Alessandro Tedde e accompagnati dai loro storici insegnanti, Stefano Pelloni e Giulia Costantini.

Il laboratorio, che prevede una prima parte teorica realizzata in DAD, andrà poi a svilupparsi, approfittando della bella stagione ed eventualmente degli spazi all’aperto, nella scrittura e nella realizzazione di un cortometraggio, sempre nel pieno rispetto delle normative anti covid.

Questa nuova esperienza vuole essere, ora più che mai, uno stimolo per gli artisti che stanno attraversando un momento molto difficile; così come questa nuova collaborazione tra Officina della Musica e Antropotopia, si presenta come una ventata di ossigeno, un prendersi per mano tra due Associazioni che, come tutte, stanno cercando, non senza fatica, di non cadere e di non spegnersi in questo periodo buio.

Un segnale di come, anche in epoca di pandemia, l’insieme possa aiutare ad affrontare gli ostacoli, e di come la passione non debba mai fermarsi, ma, anzi, debba essere sempre ascoltata e alimentata da nuovi stimoli e nuove idee.