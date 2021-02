Faenza. All’Oriani una mostra speciale curata da alunni disabili sulla Street Art

Inaugurata all’Istituto Tecnico ‘Oriani’ una mostra speciale dedicata alla Street Art. I principali giovanissimi protagonisti, curatori dei lavori su fogli di carta di grandi dimensioni, sono Nicola, Nicole, Kristela, Eric e Margherita, accompagnati dai propri docenti di sostegno e da alcune educatrici, oltre che dall’insegnante Alessandra Erbacci, referente d’istituto per la disabilità.

I cinque studenti, guidati per le cure della docente esperta Raffaella Di Vaio, hanno seguito un percorso nel mondo dell’arte di strada e hanno avuto modo di avvicinarsi all’arte contemporanea, in modo particolare alla ‘Pittura come espressione del sé’: è questo, infatti, il titolo del progetto che ha coinvolto gli studenti disabili dell’Oriani durante il perdurante periodo della pandemia. La Street Art come espressione della società contemporanea, i colori, i segni e la rappresentazione figurativa e cromatica: sono solo alcuni dei contenuti al centro delle attività giornaliere degli insegnanti di sostegno dell’Oriani. I cinque giovani artisti, emozionatissimi, si sono distinti per la loro applicazione meticolosa. Dopo aver esplorato e realizzato, personalizzandole, alcune opere ispirate ai grandissimi Keith Haring e Jean-Michel Basquiat, elaborando un viaggio nello spazio verso l’infinito e oltre alla scoperta di altre forme di vita, e indietro nel tempo di 230 milioni di anni, per vedere se davvero le creature preistoriche fossero così terrificanti come ci è stato fatto credere finora, i temerari alunni dell’Oriani hanno lasciato il loro segno distintivo su un vecchio muro, come veri writers che nella notte, furtivamente, firmano con le tag le loro opere metropolitane. A fare scorta ai propri compagni, anche alcuni studenti in rappresentanza delle classi di appartenenza.

Il breve momento inaugurale si è concluso con una foto ricordo, indossando t-shirt dai colori propri degli indirizzi di studio di appartenenza, sulle quali sono state riprodotte a stampa le stesse opere di cui sono stati creatori. La mostra sarà visibile a tutti gli studenti durante il corso dell’anno scolastico ed esposta lungo gli ambienti principali dell’Istituto.