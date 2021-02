Nuove piste ciclopedonali di Faenza in dirittura d’arrivo: si posa l’asfalto colorato, possibili disagi alla circolazione

Il Comune di Faenza fa sapere che nelle giornate di mercoledì 3 e giovedì 4 febbraio procederà alla posa di asfalto colorato nei nuovi percorsi ciclopedonali in via Ospitalacci, nel tratto compreso tra Via Canal Grande e Via Dottora, e via Don G. Verità, angolo via San Martino, in località Ponte Rosso.

Gli interventi verranno gestiti nella fascia oraria dalle 8 alle 18 e potranno comportare temporanei restringimenti della sede stradale. In prossimità della zona oggetto di intervento sarà posizionata la segnaletica temporanea di cantiere e di modifica alla viabilità.

I lavori saranno eseguiti in Via Ospitalacci dalla ditta Magistra srl e in Via Don G. Verità/Via San Martino dal Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (R.T.I.) composto da Euroscavi snc e Storci Perforazioni srl, titolari dei relativi contratti di appalto stipulati con il Comune di Faenza.