Ravenna, Solin e Rijeka: una mostra digitale sul passato e futuro dei tre centri portuali affacciati sull’Adriatico

Una mostra digitale dedicata a Ravenna e alle due città croate di Solin e Rijeka, per riscoprire lo sviluppo di questi tre centri portuali nella storia e mostrare come la loro evoluzione abbia influenzato il contesto circostante dal punto di vista commerciale, produttivo e sociale.

Visitabile sulla piattaforma MYPORTHERITAGE, l’esposizione è stata realizzata nell’abito di Tempus – Temporary USes as start-up actions to enhance port (in)tangible heritage, progetto finanziato dalla Commissione Europea attraverso il Programma Interreg Italia-Croazia, a cui partecipa anche l’Università di Bologna con l’Unità di Ravenna del Dipartimento di Storia Culture Civiltà.

La mostra, sviluppata sul concetto chiave dei flussi (di materiali, tecnologie, persone e culture), fa parte di una di una serie di azioni per il riuso temporaneo che il progetto Tempus sta attivando nelle tre città pilota di Ravenna, Solin e Rijeka “per valorizzare – si legge nella nota degli organizzatori – il patrimonio culturale tangibile e intangibile legato alla loro storia portuale.”

Oltre ad offrire un quadro delle relazioni storiche tra Italia e Croazia, l’iniziativa è pensata per promuovere il potenziale economico dei porti storici, “con l’obiettivo – concludono gli organizzatori – di ispirare nuove idee e nuovi progetti imprenditoriali per la rigenerazione delle aree portuali, connettendo così il passato e il futuro di queste città”.