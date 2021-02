Vaccini over 80. Come, dove, quando: il punto sulla Provincia di Ravenna

Parte oggi in Emilia-Romagna la campagna vaccinale anti-Covid per gli oltre 62.656 cittadini – sono 15.207 per i territori dell’Ausl Romagna – over 80 assistiti a domicilio (e per i loro coniugi che, in qualità di caregiver, saranno quantificati al momento delle convocazioni telefoniche da parte delle Aziende sanitarie). Saranno i servizi di cure primarie delle Aziende sanitarie che li hanno già in carico a contattarli direttamente per fissare l’appuntamento per la vaccinazione, e i criteri di precedenza si baseranno sulle condizioni cliniche. Saranno utilizzati i vaccini Pfizer-Biontech o Moderna a seconda della disponibilità: in regione per febbraio sono attese oltre 230.000 dosi.

Ma a quando la campagna vaccinale per ‘gli altri’ Over 80?

Abbiamo interrogato in merito la dottoressa Raffaella Angelini, che dirige il Dipartimento di Igiene Pubblica dell’ASL Romagna:

“Non abbiamo ancora la data di inizio delle vaccinazioni per gli Over 80 né ospiti delle Cra né in assistenza domiciliare – spiega Angelini – perché dipende dalla quantità di dosi che effettivamente arriveranno: stimiamo e speriamo di poter cominciare verso la metà di febbraio”.

Come avverrà per loro la prenotazione del vaccino?

“Per ora – fa sapere la dottoressa – stimiamo che dovranno prenotarsi tramite i normali canali di prenotazione, come farmacie e sportelli Cup”

Dove avverranno queste vaccinazioni nella Provincia di Ravenna?

“Le vaccinazioni – conclude Angelini – avverranno nelle tre sedi principali (al Pala de Andrè per Ravenna, a Faenza Fiere a Faenza e al Tondo di Lugo) e nei vari punti accessori (Palazzo Marini ad Alfonsine per Lugo, Case della Salute di Russi, S.P. in Vincoli e Cervia per Ravenna e Casa della Salute di Castel Bolognese per Faenza). La logica è mettere tutti in condizione di poter fare il vaccino senza doversi spostare più di 20 chilometri dalla sede principale, pur mantenendo delle sedi importanti”

Come annunciato anche dal presidente della Regione Stefano Bonaccini, i dettagli di questa parte della campagna vaccinale saranno illustrati nel dettaglio nei prossimi giorni: agli over 80 sarà inviata una lettera con tutte le indicazioni e le tempistiche per la prenotazione.