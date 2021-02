La Rosetti Marino acquisisce il 60% di Green Methane, leader nella trasformazione di Biogas in Biometano

Rosetti Marino ha acquistato il 60% di Green Methane, società leader in Italia nella progettazione, realizzazione e messa in marcia di impianti per la trasformazione di Biogas in Biometano. La notizia è stata diffusa dalle maggiori testate on line di finanza.

L’accordo per il subentro nel controllo di Green Methane da parte della Rosetti Marino è stato raggiunto tra l’amministratore delegato della società ravennate, Oscar Guerra da un lato, e Ferruccio Marchi e Luigi Tomasi dall’altro, rispettivamente presidenti delle società fondatrici cedenti Marchi Energia e Giammarco-Vetrocoke Engineering.Le societa’ cedenti mantengono comunque importanti quote nella nuova compagine societaria capitanata da Rosetti Marino, che col suo gruppo metterà a disposizione di Green Methane le notevoli capacità ed esperienze tecniche, gestionali ed organizzative di cui dispone.

Sull’ acquisizione da parte della Rosetti Marino è intervenuto il sindaco, Michele de Pascale: “Un’ottima notizia per Ravenna che ancora una volta si conferma un riferimento in Europa nell’ambito delle energie sostenibili per esperienza, tecnologia e know-how. Un progetto imprenditoriale all’avanguardia e di visione che ci rende orgogliosi, frutto dell’intersezione e dell’integrazione delle eccellenze che si concentrano sul nostro territorio”.

“È evidente come la green economy passi attraverso le aziende strutturate che con competenze, risorse ed eccellenze tecnologiche e ingegneristiche intervengono fattivamente nel processo di decarbonizzazione – prosegue il Sindaco – . Faccio i miei più sinceri complimenti alla Rosetti Marino che con questa acquisizione si conferma protagonista nel mercato dell’Energia, nel contesto attuale di transizione energetica e nel futuro che vedrà principalmente l’impiego di fonti rinnovabili”.