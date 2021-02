Definitivamente risolto il focolaio epidemico alla Casa protetta di Cotignola

“Dopo gli esiti, tutti negativi, dello screening effettuato il 29 gennaio, l’Ausl ha comunicato ufficialmente la chiusura definitiva del focolaio epidemico di covid-19” lo ha annunciato ieri 2 febbraio il sindaco di Cotignola, Luca Piovaccari.

“I tecnici dell’Ausl si sono recati in struttura per un lungo sopralluogo in cui sono stati perfezionati, insieme al gestore, tutti i protocolli di sicurezza per dare pieno corso alla ripresa di tutte le attività temporaneamente sospese – prosegue il primo cittadino – È chiaro che il tutto riprenderà con la necessaria gradualità, compresi gli ingressi di nuovi ospiti e le visite dei parenti”.

“Nel frattempo si sta completando il secondo richiamo vaccinale per gli operatori, mentre i 4 ospiti che non hanno avuto il virus hanno ricevuto la prima dose la scorsa settimana. Per la programmazione della vaccinazione agli ospiti guariti si attendono indicazioni da parte dell’Ausl” spiega Piovaccari.

Il sindaco ha rivolto un ringraziamento “a tutto il personale della struttura che non si è mai risparmiato, all’Ausl che ha garantito costante supporto al loro lavoro soprattutto attraverso i medici dell’USCA, a tutti i famigliari che hanno sempre dimostrato comprensione e pazienza e a tutta la splendida comunità di Cotignola per la costante vicinanza”.

“Sono stati mesi molto difficili e di sofferenza, soprattutto per chi ha perso i propri cari senza poterli nemmeno abbracciare per un ultimo saluto. Speriamo davvero di poter tornare rapidamente ad una situazione di maggior serenità, per i nostri nonni, per gli operatori e per tutti i loro familiari” conclude.