Il sindaco Ranalli in visita alla Casa della Salute di Voltana: “luoghi di importanza strategica”

“Ci sono luoghi in cui persone straordinarie si prendono cura di altre persone in difficoltà, luoghi che andrebbero maggiormente valorizzati per creare una rete in grado di aiutare tutti i cittadini, a maggior ragione quelli più anziani. Quei luoghi sono le Case della Salute”. Queste le parole del sindaco di Lugo, Davide Ranalli, al termine della visita alla Casa della Salute di Voltana, insieme alle assessore Maria Pia Galletti e Lucia Poletti e alla presidente della consulta Valeria Monti, quest’oggi 3 febbraio.

“Una nuova occasione per ribadire l’importanza strategica della medicina territoriale e delle Case della Salute, una necessità che la pandemia ha ulteriormente evidenziato ma che è sempre esistita – prosegue Ranalli -. Una necessità che abbiamo espresso anche nel documento della giunta ‘Il sistema socio e sanitario a Lugo all’epoca del Covid’, approvato nei mesi scorsi in Consiglio Comunale”.

“In questi mesi abbiamo assistito a un’attività e a un lavoro encomiabili da parte dei medici di base, occorre dare loro tutti gli strumenti per operare al meglio” conclude Ranalli.