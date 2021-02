Faenza. Presentato “L’Osteria del palco”, il volume dedicato ai 25 anni del MEI

Nei giorni scorsi, con una diretta in simultanea dall’Istituto dei Beni Culturali e audiovisivi del MIbact e dalla Sala Bigari del Comune di Faenza, è stato presentato il volume “L’Osteria del palco”, scritto da Francesca Amodio e pubblicato dalla casa editrice “Polaris” di Faenza, in occasione dei 25 anni del Mei, il Meeting delle etichette indipendenti che si svolge in città. La presentazione on line, alla quale hanno partecipato tra gli altri Bianca Maria Zaccheo, responsabile dei Servizi educativi dei luoghi di cultura del Mibact e il patron del Meeting, Giordano Sangiorgi, è stata aperta da un saluto del sindaco di Faenza Massimo Isola.

“Il Mei – ha sottolineato Isola- non è solo un festival fatto di momenti e appuntamenti musicali ma una rete di eventi che raccontano la nostra società civile, quella che si interfaccia con la musica che in questo caso fa da filo conduttore. Mi piace ricordare alcuni temi trattati nelle edizioni del Mei, come le indagini sui diritti civili, la lotta contro le mafie. La musica inoltre, se ha una funzione creativa in sé, alle volte può farsi viatico dei temi e i luoghi nella quale vive e con i quali è connessa, il palcoscenico e il cibo. In questo libro l’autrice ci propone così un bel viaggio per l’appunto tra musica, luoghi e cibo. Pur in un momento difficilissimo come il 2020, a faenza siamo riusciti a organizzare il Mei in presenza, una sorta di tappa storica e che speriamo di riuscire a replicare anche per quest’anno”.

Durante la presentazione del volume condotta da Giordano Sangiorgi, sono intervenuti oltre alla direttrice Bianca Maria Zaccheo molti degli artisti poi trattati nel volume. Tra questi Omar Pedrini, che ha curato anche la prefazione, il batterista jazz Roberto Gatto, la cantante Petra Magoni giusto per citarne un paio. La diretta della presentazione de “L’Osteria del palco” nel corso della presentazione è stata visualizzata da 1.500 utenti.